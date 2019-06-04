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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи проверяют информацию о рухнувшем потолке в самарской больнице им. Семашко

Назначена доследственная проверка по факту публикации в СМИ информации об обрушении потолка на пациента в городской больнице имени Н.А. Семашко. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«1-2 июня 2019 года в СМИ появилась информация о том, что в городской больнице имени Н.А. Семашко обрушился потолок на пациента»,– говорится в сообщении.

По предварительной информации правоохранителей, в период с 31 мая по 1 июня текущего года в одной из палат учреждения обрушились пластиковые панели и штукатурка с потолка. В результате инцидента пострадал мужчина 1946 года рождения. Он получил ссадины на голове.

Георгий Портнов


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