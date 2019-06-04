10 июня, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

На Ставрополье оптовик без лицензии продал лекарства на 41 млн рублей

Против жителя Железноводска возбудили уголовное дело за торговлю лекарствами без лицензии с извлечением дохода в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Следствие установило, что местный предприниматель с 2015 по 2017 год продавал оптом лекарства для медицинского применения, не имея соответствующей лицензии. За этот период доход подозреваемого составил более 41 млн руб. В отношение него возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя