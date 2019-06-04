На Ставрополье оптовик без лицензии продал лекарства на 41 млн рублей

Против жителя Железноводска возбудили уголовное дело за торговлю лекарствами без лицензии с извлечением дохода в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Следствие установило, что местный предприниматель с 2015 по 2017 год продавал оптом лекарства для медицинского применения, не имея соответствующей лицензии. За этот период доход подозреваемого составил более 41 млн руб. В отношение него возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Дарья Голякова