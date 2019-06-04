В Челябинской области назначили нового главного судебного пристава

Руководителем управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области назначена Юлия Третьякова. Она приступила к исполнению обязанностей с 3 июня, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Юлии Третьяковой 42 года. Карьеру в службе судебных приставов она начала в 2000 году с должности пристава-исполнителя Центрального районного подразделения Челябинска, работала заместителем начальника Калининского райотдела. В управлении ФССП России по Челябинской области сначала стала начальником отдела организации исполнительного производства, затем заместителем руководителя. После того, как предыдущий начальник челябинского УФССП Альбина Сухорукова в декабре прошлого года стала главным судебным приставом Свердловской области, Юлия Третьякова стала и.о. главного судебного пристава региона.