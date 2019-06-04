Челябинский авиаполк получит шесть новых СУ-34 до конца года

Авиационный полк, дислоцированный на аэродроме Шагол под Челябинском, до конца года получит шесть истребителей-бомбардировщиков СУ-34 поколения 4++. Таким образом завершится комплектование второй эскадрильи полка, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В 2018 году авиаполк получил 18 единиц новой техники. Челябинский авиаполк – единственное формирование ЦВО, на вооружении которого имеются Су-34 поколения 4++.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов днем и ночью при любых метеорологических условиях. Дальность – до 4 тыс. км, максимальная скорость – до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка – до 8 т. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше по сравнению с самолетами более ранних модификаций.