Краснодарский блогер сообщил о попытке убийства за компромат на полицию

Блогер из Краснодара, ведущий YouTube-канал «Личное мнение», Вадим Харченко опубликовал видео, в котором рассказал, что его пытались убить. По словам мужчины, инцидент произошел вечером 1 июня на улице Фадеева.

Харченко рассказал, что должен был в этот вечер встретиться с человеком, который представился по телефону сотрудником полиции, и получить от него видео с фальсификацией уголовных дел с подбрасыванием наркотиков, которая практикуется в одном из отделов полиции краевого центра. Блогер сообщил, что на него напали, нанесли три огнестрельных ранения в область туловища, два ножевых ранения и травмы головы. После этого нападающие скрылись, а Харченко на попутках добрался до клиники.

УМВД по Краснодару проводит проверку по факту причинения блогеру телесных повреждений.

Василий Хитрых