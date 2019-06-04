Депутаты официально назначили дату выборов губернатора Курганской области

На внеочередном заседании Курганской областной думы депутаты рассмотрели вопрос о назначении выборов губернатора. Члены регионального парламента приняли постановление, согласно которому голосование пройдет 8 сентября.

Предыдущий глава Курганской области Алексей Кокорин досрочно сложил полномочия в октябре прошлого года. Официально об участии пока заявил только представитель КПРФ, депутат гордумы Яков Сидоров. Действующий врио губернатора Вадим Шумков еще официально не заявлял об участии в выборах, однако ранее в интервью «Ъ-Южный Урал» он сообщил, что «консультируется с политическим руководством», пойдет ли он как самовыдвиженец или от партии.