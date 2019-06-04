«Владимир Путин не станет спешить проводить саммит с украинским коллегой»

Новый президент Украины Владимир Зеленский прилетает в Брюссель со своим первым зарубежным визитом: у него запланированы встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Одновременно появилась информация, что Париж и Берлин изучают возможность проведения в июле саммита в «нормандском формате» с участием лидеров России и Украины. Обозреватель «Ъ» Максим Юсин задумался о том, готов ли Владимир Путин сейчас встретиться со своим украинским коллегой.

Визит в Брюссель нового президента Украины Владимира Зеленского станет, можно сказать, его внешнеполитическим дебютом. То, что для дипломатических смотрин был выбран именно этот город — столица не только Бельгии, но и Евросоюза, а также НАТО, показательно: Зеленский демонстрирует свою приверженность евроатлантическим ценностям.

Впрочем, в истории Украины были и противоположные примеры, когда только что избранный глава государства выбирал для первого визита неожиданные места, нарушая свой сложившийся имидж. Так, считавшийся союзником России Виктор Янукович после победы на президентских выборах полетел в Брюссель, как сегодня Зеленский. А Виктор Ющенко, которого сложно назвать другом Кремля, отправился с первым визитом в Москву. Владимир Зеленский решил обойтись без подобных сенсаций — не та сейчас эпоха.

Мне вообще трудно себе представить, что в обозримом будущем кто-либо из президентов Украины решится посетить Россию — для него это станет политическим самоубийством.

А вот встреча на нейтральной почве, в присутствии международных посредников — это совсем другое дело. В последние дни в СМИ появились сообщения, что Париж и Берлин изучают возможность провести в июле саммит в «нормандском формате», то есть с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Насколько вероятен такой сценарий? Мне в него слабо верится. И причина в том, что именно в июле такой саммит будет абсолютно бессмысленным. Пока не состоялись досрочные выборы в Верховную раду, пока не стала понятна новая конфигурация украинской власти, договариваться о чем-либо с Зеленским бесполезно. Пока не закончится избирательная кампания, он будет придерживаться той тактики, которая принесла ему успех на президентских выборах — не обозначать четкой позиции, уходить от конкретики, не дрейфовать ни вправо, ни влево, ни к западу, ни к юго-востоку. Его задача — не отпугнуть ни национально ориентированный электорат Киева и Галичины, ни жителей русскоязычных областей, настроенных на компромисс по Донбассу и на восстановление отношений с Москвой.

Кроме того, с момента избрания президентом Зеленский, по большому счету, не послал российским властям ни одного позитивного сигнала: его риторика пока мало отличается от порошенковской, может быть, стала чуть более сдержанной. Но основные тезисы остались те же — война с Россией, необходимость ужесточения санкций, переговоры с Кремлем вести не станем.

Может быть, после парламентских выборов, опираясь на поддержку новой Верховной рады и нового кабинета министров, Зеленский иначе расставит акценты. И вот тогда, возможно, саммит в нормандском или каком-либо еще формате будет иметь смысл. Но не сейчас.

Владимир Путин явно не станет спешить проводить переговоры с украинским коллегой. Москва может позволить себе взять паузу и спокойно наблюдать за политическими баталиями в Киеве, следить за тем, чем закончится конфликт Зеленского с остатками бывшей правящей команды, оценить, каким будет влияние на новую власть националистов, олигархов, ориентированных на Запад «еврооптимистов». На прояснение ситуации после парламентских выборов могут уйти месяцы.

И до тех пор проводить российско-украинский саммит едва ли стоит — он уж точно не станет судьбоносным.

И это, как мне кажется, отлично понимают не только в Москве, но и в Париже, Берлине и Вашингтоне.