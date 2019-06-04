В Пензе создадут совет по нацпроектам

В Пензенской области будет создан координационный общественный совет по исполнению национальных проектов. Такое заявление на конференции «Национальные проекты – будущее губернии» сделал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона считает, что создание экспертного совета сделает работу по национальным проектам «максимально качественной, открытой и эффективной».

Напомним, всего в 2019-2024 годах на исполнение нацпроектов Пензенской области из федерального бюджета будет выделено 31,6 млрд руб.

В рамках проекта «Демография» на создание дополнительных мест в детсадах и яслях, проведение вакцинации, создание ФАПов и амбулаторий, оснащение объектов спортивной инфраструктуры оборудованием, предусмотрено выделение более 1 млрд руб.

В соответствии с проектом «Здравоохранение» предусмотрено переоснащение медицинских организаций онкологического профиля, оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и отделений в больницах, развитие материально-технической базы детских поликлиник и информатизации в системе здравоохранения. На эти цели также выделят 1 млрд руб.

В рамках национального проекта «Образование» более 413 млн руб. будет направлено на поддержку образования детей с ограниченными возможностями, создание новых мест в сельских школах, развитие физкультуры и спорта.

По проекту «Жилье и городская среда» будет выделено 800 млн руб. на развитие жилищного строительства и формирование городской среды, по проекту «Экология» около 10 млн руб. пойдет на строительство и реконструкцию объектов обеспечения питьевой водой, по проекту «Культура» более 16 млн руб. предусмотрено на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в селе, приобретение автоклубов.

По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году Пензенской области выделят более 700 млн руб.

Иван Сергеев