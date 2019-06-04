Молочную ферму стоимостью 21 млн рублей ввели в Удмуртии

В СПК «Оркино» в Алнашском районе Удмуртии окрыли новую молочно-товарную ферму на 212 голов. Стоимость объекта составила 21 млн руб., сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Их них 4,2 млн руб. хозяйство получило в рамках региональной программы «1 млн тонн молока».

Ферма имеет современную арочную конструкцию. На объекте смонтирована установка «Елочка 2х8», которая позволяет следить за качеством молока и здоровьем животных в автоматическом режиме. Кроме того, на хозяйстве внедрят поточно-цеховую систему — коров разделят по группам по физиологическому состоянию.