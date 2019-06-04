Аналоговое телевещание отключили еще в четырех регионах Черноземья

Вчера в Белгородской, Воронежской, Орловской и Тамбовской областях отключили аналоговое вещание и перешли на цифровое. К этому здесь и в других регионах РФ готовились почти десять лет. Плановое отключение произошло в рамках третьего этапа создания в России единого цифрового информационного пространства. Оно, напомним, призвано обеспечить доступность для населения 20 обязательных телевизионных и трех радиоканалов в высоком качестве, без помех.

«Сегодня подошла к концу большая эпоха – эпоха аналогового вещания федеральных телевизионных каналов. К концу сегодняшнего дня 110 млн наших граждан будут принимать вещание исключительно в цифре», - процитировала пресс-служба правительства Белгородской области замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, принявшего участие в церемонии отключения аналога в регионе.

Липецкая область, напомним, вместе с Москвой и еще 18 регионами перешла на цифру первой из черноземных областей 15 апреля. Таким образом, полноценное аналоговое вещание в макророрегионе осталось лишь в Курской области. Там, по данным Минкомсвязи, перейдут на цифровое вещание 14 октября, в рамках четвертого этапа создания единого цифрового информационного пространства.

О прекращении аналогового вещания в Черноземье и его последствиях — в интервью “Ъ-Черноземье” с директором воронежского филиала РТРС Игорем Баранниковым «В возможность самоокупаемости региональных каналов не верю».

Мария Старикова