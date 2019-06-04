Лысьвенский метзавод вдвое увеличил объем производства

Объем производства ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» увеличился более чем в два раза. В 2017 году на заводе было произведено 110,1 тыс. тонн продукции, а по итогам 2018 года этот показатель составил 248,5 тыс. тонн. В планах увеличить производство еще на 20% — до 300 тыс. тонн. Такие данные озвучил гендиректор общества Сергей Дубовский на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, посетившим предприятие в ходе своего рабочего визита в Лысьву.

По словам главы региона, рост очень серьезный. «Растут зарплаты, перспективы есть,— подчеркнул губернатор.— Наша основная задача сейчас — сдвинуть с мертвой точки вопрос о реализации инвестпроекта. Обсудим это с руководством Магнитогорского металлургического комбината на питерском форуме».

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на встрече также обсуждался социальный пакет работников «ММК-ЛМЗ» и реализация заводом первого в России трехстороннего специального инвестиционного контракта. Предприятие построило и запустило уникальный агрегат по нанесению декоративного полимерного покрытия SteelArt, а также создало более 400 новых рабочих мест. Краевые власти, в свою очередь, предоставляют льготы по налогам на прибыль, имущество и землю. Срок действия контракта — по 2021 год.

Напомним, в декабре 2017 года ПАО «ММК» приобрело 100% ООО «ЛМЗ» у самарской компании «Инсаюр». Цена сделки составила 614 млн руб., она была осуществлена с учетом переуступки долгов ЛМЗ. Общая задолженность на тот момент составляла 5,517 млрд руб. Таким образом, приобретение ЛМЗ — актива по производству электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями — обошлось ММК в 6,131 млрд руб.

Продажа пакета состоялась из-за сложного финансового положения прикамского предприятия — по итогам 2017 года ЛМЗ получил чистый убыток в 1 млрд руб. Новый владелец смог загрузить новую площадку заказами. Уже по итогам первого полугодия ЛМЗ получил чистую прибыль в размере 430 млн руб. против 275 млн руб. чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла почти в 2,4 раза — до 6,798 млрд руб.

Сегодня ММК-ЛМЗ (Группа ПАО «ММК») — единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе.