Женский ФК «Кубаночка» сыграл в ничью с пермской «Звездой-2005»

В матче 9-го тура Чемпионата России, состоявшегося в минувшую субботу, 1 июня, краснодарский футбольный клуб «Кубаночка» сыграла вничью с прошлогодним обладателем Кубка России пермским ФК «Звезда-2005. Счет встречи - 0:0. Матч прошел в Перми на стадионе «Звезда».

Как сообщают в пресс-службе краснодарской команды, у «Кубаночки» в этом сезоне уже две победы. В первые несколько минут прошедшего матча команды обменивались атаками и практически не задерживались в центре поля. После этого хозяева завладели мячом и инициативой, начав штурмовать ворота «Кубаночки». Тем не менее, гостям так и не удалось забить ни одного мяча в ворота кубанского клуба.

«Сухая ничья оставляет команды на своих местах, а “Звезду-2005” еще и с длительной серией без побед, которая длится уже целый месяц», - прокомментировали в ФК «Кубаночка».

Василий Хитрых