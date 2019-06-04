Инфляция на Юге России составила 5,4%

Годовая инфляция в Южном Федеральном округе в апреле текущего года составила 5,4%. По сравнению с мартом она выросла на 0,1 процентных пункта, сообщает Южное ГУ Банка России. В среднем по России годовая инфляция в апреле составила 5,2%.

Продовольственная инфляция в ЮФО составила 6,4%. Выросли цены в апреле на муку, макароны, крупы, кондитерские и хлебобулочные изделия. По информации регулятора, повышение стоимости этих продуктов связано с ростом цен на зерно. Также цены росли на молоко и молочную продукцию из-за высокой стоимости кормов и роста издержек в преддверии введения электронной сертификации.

Годовая непродовольственная инфляция в ЮФО выросла до 4,3%, что связано, по данным Южного ГУ ЦБ, с повышением ставки НДС. Рост цен отмечен на парфюмерно-косметические изделия, а также на бытовую технику.

В сфере услуг цены остались на уровне предыдущего месяца (годовая инфляция – 5,2%). Отмечено снижение относительно уровня прошлого года цен на гостиницы, пансионаты и санатории. Также снижаются цены в годовом выражении на отдых за рубежом.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в первой половине 2020 года вернется к 4%.

Дмитрий Михеенко