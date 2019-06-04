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«Дочка» федерального фонда консолидировала 29% ООО «Промобот»

ООО «ФРИИ Инвест», подконтрольное Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ), с 31 мая увеличило свою долю в ООО «Промобот» до 29,06%, говорится в материалах «СПАРК-Интефракс». Напомним, компания производит автономных сервисных роботов. ФРИИ в 2016 году инвестировал в «Промобот» 150 млн руб.

Ранее «ФРИИ Инвест» владело 13,95%, а ФРИИ — еще 15,11%. Совладельцами компании являются также Алексей Южаков, Григорий Бубнов, Евгений Плужник, Игорь Еремеев, Олег Кивокурцев, Максим Утев и Максим Чугунов.

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