Пензенские НКО получат 40,5 млн рублей от Фонда президентских грантов

10 июня, понедельник
На исполнение инициатив 13 пензенских НКО выделено 40,5 млн руб.
АНО «Квартал Луи», Ассоциация потребителей Пензенской области, Благотворительный фонд «Шаг за шагом», Пензенская региональная общественная организация поддержки инвалидов «Пензенские лучики», Благотворительный фонд «Покров», Региональное отделение Поискового движения России, Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства стали получателями грантов фонда президентских грантов, уточнили в пресс-службе правительства региона.
Согласно итогам первого конкурса, на 1644 проекта выделено 3,35 млрд руб.