Землю несостоявшегося воронежского НПЗ купило местное сельхозпредприятие

Конкурсный управляющий ОАО «Воронежский нефтеперерабатывающийзавод» Виктор Машанов объявил об окончании торгов посредством публичного предложения земельного участка площадью 1,018 млн кв. м в Нижнедевицком районе Воронежской области. По их итогам победителем стал единственный участник ООО СП «Резон», предложивший 3,4 млн руб. Участок пытаются реализовать с конца 2017 года. Тогда он был оценен в 38 млн руб., затем цена последовательно снижалась, но желающих приобрести актив до настоящего момента не находилось.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СП »Резон» зарегистрировано в Нижнедевицком районе Воронежской области в 2005 году. Занимается разведением КРС и производством сырого молока. 96% общества принадлежит директору Василию Скрипченкову, еще по 2% — у Алексея Бердникова и Ивана Матюхина. Выручка компании за 2017 год составила 65,8 млн руб., чистая прибыль — 10,1 млн руб.

Напомним, несколько лет назад на этом участке Сергей Алексеев и Александр Петров через московское ЗАО «ТЦ “Природа”» планировали построить нефтеперерабатывающий завод. Это далеко не первый и не единственный подобный проект, заявлявшийся в регионе и остававшийся на бумаге. Так и не был построен НПЗ мощностью свыше 100 тыс. т в Бобровском районе. А еще один нереализованный проект привел к уголовному разбирательству: бизнесмен Михаил Сурин получил четыре года общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) за похищение более 300 млн руб. у футболиста Александра Кержакова. Их воронежец получил от футболиста на строительство завода по переработке нефти и газового конденсата в Панинском районе.

Подробнее о судьбе Бобровского НПЗ — в публикации “Ъ-Черноземье” «Нефтезавод перегоняют покупателям».

Мария Старикова