Красноярскому депутату, предложившему запретить Minecraft, подарили руководство по игре

Депутату законодательного собрания Красноярского края Владимиру Рейнгардту, который ранее предлагал запретить игру Minecraft, коллеги подарили книгу «Полное и исчерпывающее руководство Minecraft». Подарок господину Рейнгардту вручил на прошедшей сессии руководитель фракции ЛДПР, депутат заксобрания края Александр Глисков. «Предложил ему ознакомиться с этой вполне безобидной игрой и вообще разобраться, какую игру он хотел запретить», - написал на своей странице в социальной Александр Глисков. Также он отметил, что «партии «Единая Россия» не мешает определиться»: «Инициатива запрета компьютерных игр - это позиция всей партии или отдельного депутата».

В конце мая 2019 года депутат заксобрания Красноярского края от «Единой России» Владимир Рейнгардт на заседании парламента предложил запретить компьютерную игру Minecraft, отмечая, что там «пропагандируется насилие». После этого школьник из Кургана создал петицию с требованием уволить депутата за такое предложение. Чуть позже в пресс-службе заксобрания пояснили, что, вероятно, господин Рейнгардт просто оговорился, имея в виду игру Warcraft, а не Minecraft.

Юлия Сасевич