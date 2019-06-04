В Новосибирской области уничтожено 743,7 га конопли

В Новосибирской области в 2018 году уничтожено 743,7 га дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. По данным главы регионального минсельхоза Евгения Лещенко, всего в прошлом году было обнаружено в области 771,5 га дикорастущей конопли, наибольшие площади отмечены в Краснозерском, Куйбышевском, Каргатском, Колыванском, Сузунском, Тогучинском районах. Дикорастущая конопля уничтожалась агротехническим способом (глубокая зяблевая вспашка), скашиванием, химической обработкой растений гербицидами, сообщает облправительство.

Всем главам муниципальных районов и городских округов поручено регулярно проводить работы по профилактике, выявлению и уничтожению наркосодержащих растений, говорится в сообщении.

Оксана Павлова