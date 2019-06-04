Реготделение «Единой России» в Кемерове сменило название

Кемеровское реготделение всероссийской партии «Единая Россия» изменило свое название и стало Кузбасским отделением партии. Переименование связано с появлением у Кемеровской области второго официального названия – Кемеровская область-Кузбасс. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, в октябре 2018 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выступил с предложением добавить второе название региону. Он объяснял необходимость изменений тем, что название «Кемеровская область» используется только при подписании официальных документов, а жители называют регион Кузбассом. В декабре прошлого года депутаты парламента единогласно утвердили поправки в устав региона, в марте текущего – глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ о внесении изменений в Конституцию РФ.

Нина Обелюнас