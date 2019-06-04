В Красноярске потушили крупный пожар на складе ГСМ

В Красноярске потушили пожар, который начался на складе с горюче-смазочными материалами. Огнем было охвачено более 1 тыс. кв. м складских площадей. Как уточнили “Ъ” в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в 2:32 местного времени, к 4:00 утра пожар был локализован.

В тушении было задействовано 39 человек и 12 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет. Выездная лаборатория МЧС не обнаружила на месте пожара превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, уточнили в ведомстве.