«Не родись счастливым, а родись пермяком»

В минувшую пятницу в столице состоялся торжественный съезд Пермского землячества, на котором были награждены лауреаты ежегодной Строгановской премии. Правление землячества определило победителей в семи номинациях. При этом впервые было сделано исключение. Одним из лауреатов премии стал не пермяк, а петербуржец – профессор Сергей Кузнецов, занимающийся восстановлением Строгановского дворца.

Пермское землячество в 14-й раз провело церемонию вручения Строгановской премии. Торжественный съезд землячества состоялся в Москве, в Колонном зале Дома союзов.

Перед объявлением номинантов с приветственным словом выступили губернатор Максим Решетников и председатель правления Пермского землячества, президент «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев. Максим Решетников признался, что «очень волнуется» перед вручением премии. «Передо мной сидят люди, которые работают в Москве, состоялись и всего добились. Люди, которые внимательно следят за тем, что происходит на родной земле, и предъявляют несколько иные стандарты и требования к тому, что там происходит. Поэтому первым моим желанием было выйти с большим отчетом и рассказать обо всех значимых изменениях в Пермском крае. Но вы об этом знаете не хуже меня», – обратился губернатор к залу.

По словам господина Решетникова, «вручение Строгановской премии – крайне важное событие». «Отмечаются люди, посвятившие свою жизнь Пермскому краю, много делающиеся для региона. Какое-то время я был в жюри премии и знаю, насколько скрупулезно оно подходит к выбору лауреатов», – сказал губернатор. В конце своего выступления Максим Решетников пожелал лауреатам премии «не терять связи с Пермским краем». «Переживать, любить, критиковать, но главное – не оставаться равнодушными», – добавил глава региона.

Андрей Кузяев заявил, что «Пермь – территория, полная звезд, самое большое созвездие». «В Перми огромное количество звезд, и мы не устанем их награждать», – отметил предприниматель.

После вступительных слов ведущие церемонии – автор телепроекта «Истории в деталях» Сергей Майоров и ведущая Евгения Борисова начали объявлять лауреатов премии. Победителем в номинации общественное признание признана директор пермской гимназии №2 Людмила Суханова. Она стала лидером голосования, организованного на сайте землячества: педагога поддержали 1508 человек. Награду вручили экс-министр региональной и национальной политики РФ Евгений Сапиро и председатель краевой общественной палаты Дмитрий Красильников.

Премия в номинации «За высокие достижения в спорте» досталась заслуженному мастеру спорта по тяжелой атлетике, чемпиону мира 2015 и 2018 годов Артему Окулову. Вручавший награду президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко пожелал спортсмену успешно выступить на Олимпийских играх. «Счастье не за горами, а в «золоте, серебре и бронзе», – отметил спортивный менеджер.

Премию «За высокие достижения в науке и технике» получила профессор Пермского государственного медицинского университета, член-корреспондент Российской академии наук Ольга Хлынова. Она защитила кандидатскую диссертацию в 25 лет, докторскую – в 33 года. Вручавший награду академик РАН, доктор медицинских наук и экс-депутат Госдумы РФ Валерий Черешнев подчеркнул, что госпожа Хлынова «продолжает эстафету» известных представителей пермской медицины Петра Ясницкого и Александра Туева. «Уже год Ольга Витальевна заведует кафедрой госпитальной терапии. Это самая большая кафедра, но Ольга Витальевна справляется», – заметил господин Черешнев.

Победителем в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» стал председатель Совета ветеранов комсомола Пермского края Валентин Ермолов. Награду ему вручили народный артист СССР Василий Лановой и комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Премия «За высокие достижения в экономике и управлении» досталась пермскому предпринимателю, директору холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину. В числе прочих достижений предпринимателя было отмечено, что он стал одним из первых застройщиков, строящих в рамках новых жилых комплексов объекты социальной инфраструктуры. «Это предприниматель из первой волны, прошедший огонь и воду. А сейчас он проходит медные трубы», – отметил председатель Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов.

Победителем в номинации «За честь и достоинство» стал худрук пермского Театра юного зрителя Михаил Скоморохов. Награду в номинации «За высокие достижения в области искусства и культуры» получил руководитель сектора по изучению истории Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Кузнецов. «Он посвятил всю жизнь изучению Строгановых, восстановлению дворца. Он многое сделал для того, чтобы имя Строгановых превратилось в знамя, на которое ориентируются», – отметил Андрей Кузяев. Председатель правления не исключил также, что один из следующих съездов «Пермского землячества» может пройти в Санкт-Петербурге.