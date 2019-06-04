Полиция начала проверку в связи с возможными угрозами главе счетной платы Красноярского края

Полиция начала проверку в связи с возможной угрозой профессиональной деятельности председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко, сообщает краевое управление МВД РФ.

31 мая в программе «Вокруг Кремля» во время интервью о нарушениях в сфере лестного хозяйства Красноярского края журналист Андрей Караулов задал госпоже Давыденко вопрос о том, поступали ли в ее адрес угрозы, на что глава СП расплакалась. Также она отметила, что не исключает того, что в отношении нее будет заведено уголовное дело.

Губернатор Красноярского Края Александр Усс в официальном комментарии на сайте правительства сообщил, что ситуацию, связанную с заявлением госпожи Давыденко, обсудят на сегодняшней сессии краевого заксобрания. «Думаю, правительство даст какие-то пояснения», - отметил он.

Юлия Сасевич