За многомиллионное мошенничество условный срок получил экс-глава Сибирского филиала госкомпании

В Новосибирске сегодня вынесли по делу о хищении средств ФГУП «ФТ-Центр» - госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью. Бывшего руководителя ее сибирского филиала Евгения Богорада суд признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и назначил пять с половиной лет условно и штраф в размере 550 тыс. руб. Об этом «Ъ» рассказала помощник прокурора Центрального района Ксения Короед. По словам адвоката Сергея Николаева, вопрос об обжаловании будет решен по получении копии приговора и его детального изучения.

Уголовное дело о масштабных хищениях в ФГУП правоохранительные органы завели еще в 2009 году по заявлению руководства Росимущества, в ведении которого находится «ФТ-Центр». Фигурантами дела стали девять человек, в том числе Евгений Богорад, возглавлявший сибирский филиал ФГУП. По версии следствия, он от имени ФГУП «ФТ-Центр» заключал фиктивные договоры об оказании госкомпании охранных, юридических и аутсорсинговых услуг. Предполагаемый размер хищений составил 230 млн руб.

В 2010 году Евгений Бгорад скрылся и его объявили в международный розыск. За это время суд успел рассмотреть дело в отношении других обвиняемых. Большинство из них отделались символичными сроками, двое были оправданы. В январе 2017 года господин Богорад, взявший себе в Израиле второе имя Элсамех Рами, вернулся в Россию.

Константин Воронов