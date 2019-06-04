Олег Хорохордин сообщил о решении пойти на выборы главы республики Алтай

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о решении пойти на выборы главы региона, которые пройдут в сентябре 2019 года. На своей странице в социальной сети он написал, что надеется на максимальную поддержку жителей республики. Также он сообщил, что официально объявит о своем решении на сегодняшней сессии госсобрания. «Предстоит много работы. Но я уверен, что вместе с вами мы сделаем все возможное и даже больше», - написал Олег Хорохордин.

Олег Хорохордин временно исполняет обязанности главы республики Алтай с 20 марта 2019 года по указу президента Владимира Путина. До этого, с 2012 года работал в совете федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС».

Юлия Сасевич