Структура Газпромбанка вышла из числа совладельцев Сибирской концессионной компании

В составе собственников ООО «Сибирская концессионная компания» произошли изменения. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Финпроект» (100% принадлежит Газпромбанку), владевшее 25% в уставном капитале СКК, вышел из числа совладельцев компании. Вместо него 25% в СКК теперь владеет ООО «Национальные транспортные концессии» (НТК, 100% принадлежит группе «Вис»). Кроме НТК, совладельцем СКК (75%) является ООО ПФ «Вис». Как следует из данных ЕГРЮЛ, 100% СКК находится в залоге у Газпромбанка.

СКК является концессионером проекта строительства в Новосибирске четвертого моста через Обь. Договор концессии заключен с властями региона на 25 лет. Общая стоимость проекта — 34,5 млрд руб. Строительство моста начнется в 2019 году, завершится — в декабре 2022 года.

Оксана Павлова