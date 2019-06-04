Краевые власти могут выделить на реконструкцию кафедрального собора в Перми 76 млн рублей

Вчера в краевом правительстве состоялось совещание по поводу реконструкции здания Спасо-Преображенского кафедрального собора. Само здание было передано РПЦ Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в конце 2011 года, однако его до сих пор занимает Пермская художественная галерея. Краевые власти в следующем году собираются начать работы по строительству для галереи нового здания.

Как сообщил “Ъ-Прикамье” секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка, проект реконструкции сейчас заканчивает прохождение Главгосэкспертизы. На первом этапе планируется ремонт фасадов, замена окон. Напомним, внутренние работы церковь сможет начать только после переезда галереи.

Ранее предполагалось, что реконструкция будет вестись на частные пожертвования, однако сейчас власти готовы помочь с финансированием. На работы по ремонту фасадов и замене окон может быть выделено 76 млн руб., как пояснил Андрей Литовка, госфинансирование возможно в рамках постановления краевого правительства о субсидиях на поддержку памятников архитектуры.

Также на совещании решались земельные вопросы: ряд участков принадлежат муниципалитету, а один (под краевым гаражом) региональным властям. «Процесс идет непросто, но вопросы решаются»,— отметил секретарь управления.