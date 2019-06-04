Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области. Огонь охватил помещение площадью 2 тыс. кв. м, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Свердловской области.
«Существует угроза распространения огня на соседний склад со стройматериалами. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня»,— говорится в сообщении.
Для контроля за состоянием воздуха в районе пожара направлена инженерно-химическая лаборатория.
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