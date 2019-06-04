Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн

Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

Вице-премьер уже поручил финансово-экономическому блоку аппарата правительства проверить целесообразность выдачи кредита.

На Кубе ГАЗ в октябре прошлого года открыл сборочные линии автомобилей ГАЗ и «Урал».

В конце апреля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство России продолжит оказывать поддержку группе ГАЗ. По его словам, в 2018 году государство оказало финансовую помощь группе в размере 8 млрд руб.

Ранее “Ъ” сообщал, что ГАЗ просит помощи у государства в размере почти 30 млрд руб., угрожая дефолтом и падением производства на 40% уже во втором полугодии. В группе считают текущую господдержку недостаточной в условиях санкций с учетом большой зависимости от иностранных комплектующих. На рынке говорят, что правительство скептически относится к этим просьбам.

Подробнее — в материале “Ъ” «Раз на ГАЗ не приходится».