Долгая дорога в НАТО

Украина обратилась к руководству НАТО с просьбой предоставить так называемый План действий по членству (ПДЧ) в альянсе еще в январе 2009 года. Выполнение ПДЧ должно было стать первым шагом к вступлению Киева в альянс. Ожидалось, что президент Украины Виктор Ющенко получит его уже в апреле 2009 года на саммите НАТО в Бухаресте. Однако этого так и не произошло: предоставление плана было заблокировано правительствами Франции и Германии, не желавшими портить отношения с Россией.

В альянсе по-прежнему не спешат предоставлять Киеву ПДЧ и отвечают уклончиво на вопрос о сроках возможного приема Украины в НАТО, ограничиваясь общими декларациями о приверженности курсу на вступление, взятому на саммите в Бухаресте. Отсутствие продвижения в решении вопроса, который был одним из приоритетов не только для Виктора Ющенко, но и для Петра Порошенко, не мешает Украине тесно сотрудничать с НАТО, причем не только в военной сфере.

Почти в полутора десятках украинских городов специалисты альянса ведут курсы переподготовки ветеранов боевых действий, на которых те осваивают востребованные в мирной жизни профессии. С начала конфликта на востоке страны обучение на этих курсах прошли более 2 тыс. человек. В этом году, как сообщил менеджер программы «НАТО—Украина» Кристофер Штаудт, планируется обучить 800 уходящих в запас украинских военных.

При этом приоритетным остается военное сотрудничество. На полигонах в Львовской, Одесской и других областях постоянно присутствуют инструкторы НАТО из США, Канады, Великобритании и ряда других государств, у которых проходят обучение украинские военные, направляющиеся в зону проведения операции объединенных сил (ООС), прежде называвшуюся зоной АТО.

Как утверждает украинская сторона, иностранным специалистам и самим есть чему поучиться у ветеранов ООС. «Мы берем у них лучшее, они также многому у нас учатся. Потому что когда британцы в последний раз воевали? Полномасштабно — это конфликт на Фолклендах. Американцы — во Вьетнаме»,— напомнил ранее журналистам командир 93-й механизированной бригады «Холодный яр» Богдан Днипрук.

Матвей Шиманов, Киев