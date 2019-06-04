Герасимов провел первый телефонный разговор с новым главкомом НАТО в Европе Уолтерсом

Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов провел первый телефонный разговор с новым главнокомандующим сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом, сообщили журналистом в российском ведомстве.

«Военачальники обменялись оценками военно-политической ситуации в Европе, текущего состояния российской-натовских отношений, а также транспарентности военной деятельности»,— заявили в министерстве (цитата по ТАСС).

Генерал ВВС США Тод Уолтерс был назначен главнокомандующим сил НАТО в Европе в мае 2019 года, сменив на этом посту Кертиса Скапаротти, занимавшего его с мая 2016 года.

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