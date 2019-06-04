Печенга признана слишком приграничной

Проект глубоководного порта Печенга в Мурманской области, о поддержке которого просил президента РФ глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, не получил одобрения. Глава Совета безопасности Николай Патрушев, ссылаясь на позицию профильных министерств и потенциальных грузоотправителей, в письме Владимиру Путину назвал проект нецелесообразным. Господин Шмаков заявил “Ъ”, что, несмотря на это, «проект продолжается». Однако аналитики тоже сомневаются, что инвесторы возьмутся за строительство с учетом присутствия военных, строительства альтернативного порта Лавна и отсутствия железной дороги.

Как стало известно “Ъ”, Совет безопасности РФ считает нецелесообразным реализацию проекта по созданию международного морского порта Печенга в Мурманской области. О поддержке проекта просил президента Владимира Путина председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков (см. “Ъ” от 5 марта). Речь шла о создании глубоководного порта грузооборотом 34 млн тонн, стоимостью 113,6 млрд руб., который создаст 10 тыс. рабочих мест.

В своем письме президенту секретарь Совбеза Николай Патрушев напоминает, что реализация проекта «не предусмотрена документами стратегического планирования». Сам проект проработан лишь на уровне концепции, у него отсутствуют технико-экономическое обоснование и оценка необходимых бюджетных вложений. Представленные материалы не позволяют сделать вывод о целесообразности проекта, пишет господин Патрушев, ссылаясь на выводы Минтранса, Минэнерго, Минэкономики и ОАО РЖД. Он добавляет, что крупнейшие российские компании, работающие в Арктике,— НОВАТЭК, «Роснефть», «Газпром нефть» и «Газпром»,— заинтересованность в проекте не выразили. Наконец, уже реализуется проект развития Мурманского транспортного узла, в рамках которого планируется построить глубоководный порт Лавна.

Есть и другие возражения: согласно позиции Минобороны, пишет Николай Патрушев, акватория губы Печенга и инфраструктура на ее побережье используются Северным флотом.

Строительство порта Печенга значительно ограничит действия сил Северного флота, а военное присутствие, в свою очередь, наложит ограничения на работу порта.

На письме стоит виза президента от 22 мая. Данная позиция также направлена в конце месяца первым заместителем секретаря Совбеза РФ Юрием Аверьяновым вице-премьеру Максиму Акимову. Михаил Шмаков сообщил “Ъ”, что в курсе резолюции, но назвал ее «частным мнением». Проект продолжается, заверил он.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Права на порт Печенга (управление и владение) принадлежат УК «Международный морской порт Печенга» (ММПП). По данным СПАРК, 49% владеет ООО «Ринг», бенефициар которого — гендиректор УК ММПП Василий Тараканов. Ему также напрямую принадлежит 2% компании. Еще 26% УК у АО «Логистик» Юрия Косарева, а 18% — казначейские акции и 5% у ФНПР. Компания была зарегистрирована в 2008 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. и персоналом 0–5 человек.

Сам проект порта в 210 км от Мурманска существует со времен СССР. Его пытались реализовать в 1990-е годы и реанимировать в 2007 и 2012 годах. Семь лет назад проект лоббировал двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин. Но, согласно выводам Морской коллегии, у проекта отсутствовала грузовая база — была лишь декларации о намерениях. Тогда же в Минтрансе отмечали, что, несмотря на глубины и защищенность, к проекту необходимо практически заново строить железную дорогу. В начале марта в правительстве Мурманской области “Ъ” сообщали, что с учетом развития Мурманского транспортного узла создание альтернативного проекта в обозримом будущем «не видится целесообразным».

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский добавляет, что Печенга, а вернее Лиинахамари, находится слишком близко к границе. Иностранные инвесторы сталкиваются и будут сталкиваться с административными барьерами при развитии портовой инфраструктуры с учетом присутствия в районе военных и пограничников, говорит аналитик. При наличии альтернативных портов в регионе, не обремененных столь же высокой стратегической важностью, например порта Лавна, полагает он, никакого смысла развивать Печенгу нет.

Анастасия Веденеева