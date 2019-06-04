Москва рекордно медленно запрягает

Относительно быстрое развитие международного туризма в Москве, особенно после чемпионата мира по футболу 2018 года, пока не позволяет столице России реально стать одним из ведущих в этом отношении мегаполисов. Конкуренты, среди которых Дублин, Амстердам, Токио, Дели и Дубай, растут по числу привлеченных туристов много быстрее, констатирует BCG в тематическом обзоре. По большому числу параметров Москва сохраняет все шансы продолжить гонку и быть в ней очень успешной, однако, помимо визовой проблемы, необходимо в том числе развивать событийный туризм, вкладываться в рекламу направления, возможно, изменить управление отраслью — и в любом случае обновить стратегию ее развития 2011 года.

The Boston Consulting Group (BCG) выпустила исследование, описывающее необычную ситуацию — оно посвящено среднесрочным перспективам развития международного туризма в Москве. Из-за активного, по меркам РФ, развития внутреннего туризма, и после проведения футбольного чемпионата FIFA год назад эта отрасль в Москве может производить хорошее впечатление. BCG осторожно описывает перспективы развития Москвы как мирового туристического центра — однако данные мегаполисов-конкурентов в этой сфере выглядят обескураживающе: в сравнении с ними происходящее в российской столице — почти стагнация.

Среди топ-20 городов с 2012-го по 2017 год Москва, входящая в число городов-лидеров по турпотоку (порядка 5 млн человек в год), уверенно остается вместе с гораздо менее крупными Варшавой и Тель-Авивом в числе мегаполисов с нераскрытым турпотенциалом. Средние темпы роста турпотока в эти годы наихудшие (1,3% в год) и уступают «зрелым» Лондону (5,1%), Сингапуру (3,5%), Парижу (1,7%) и Нью-Йорку (2,4%). Города—лидеры мировой охоты на туристов со сравнимым с Москвой турпотоком наращивают его существенно быстрее: ближайшие по этому параметру Амстердам и Дублин — на 8,8% и 10% в год, а лидеры, Дели и Токио (Дубай не включен BCG в кластер «зрелых» с 15,8 млн потока и темпами роста в 7,6% в год в 2012–2017 годах), увеличивали привлечение турпотока на 29,6% и 20,5% в год. Иными словами, признаваемые успехи Москвы в сравнении с лидерами просто не существуют — мировой рынок международного туризма растет в три-четыре раза быстрее, речь идет о завораживающих упускаемых возможностях. Так, в одной из версий стратегий BCG показывает возможность увеличить обороты внешнего туризма в Москву до 2025 года вдвое — до 1,5 трлн руб. в год, прироста доли туризма в ВРП Москвы до 6–8% и роста турпотока на 40% за счет иностранцев.

Видимо, ключевой проблемой в этой сфере является визовая политика РФ. Накопленный и новый негативный имидж (сомнения туристов в безопасности, языковые барьеры, дороговизна и дальние расстояния) также играют роль, впрочем, анкетирование BCG туристов ЧМ-2018 показало, что 47% реальных туристов-иностранцев рекомендовали Москву к посещению, и это высокий показатель. BCG также демонстрирует очень высокий потенциал событийного, медицинского, образовательного туризма (Москва в этом плане долгосрочно дешева и качественна). При этом крупные программы городского развития в любом случае будут увеличивать потенциал московского туризма — развитие московского авиаузла, реконструкция исторического центра и музейных комплексов, уплотнение «сетки» внутригородской активности и рекреационной инфраструктуры, развитие общественного транспорта будет происходить, видимо, вне зависимости от числа туристов-иностранцев в городе. Россия в любом случае имеет естественные преимущества в виде приоритетного интереса туристов КНР (10% международных туристов в мире, 150 млн поездок в год), обеспечивающих значительную долю прироста мирового туризма.

Обзор BCG в целом оставляет впечатление в первую очередь выдающейся недоиспользованности в международном туризме крупных инвестиций РФ в ЧМ-2018 при ограниченности «физических» (цены, качество сервиса, дефицит инфраструктуры) препятствий для получения прибылей от взрывного во всем мире роста в этом секторе. BCG при этом констатирует, что возможности изменить ситуацию не упущены. Среди предложений — активное и комплексное продвижение Москвы как туристического направления на всех основных рынках: в 2018 году Москва тратила на это $2 млн в год, Париж — $14 млн, Сингапур — $172 млн, быстрорастущий Берлин — $28 млн, как правило, бюджет на продвижение миллионника — от 0,1% до 1% его туристской выручки (Москва — 0,02%). В сфере MICE-туризма Москве не хватает новых конференц-площадок, скоординированных сезонов распродаж для шопинг-туризма, мероприятий модной индустрии и торговых выставок, внятной стратегии в спортивном календаре. BCG также напоминает: стратегия развития туризма в Москве де-факто принята в 2011 году, но большинство конкурентов реализуют программы 2015–2018 годов. Властям Москвы консультанты рекомендуют также обратить внимание на отработанный и сейчас общепризнанный у конкурентов опыт координации отрасли в независимых советах по внешнему туризму.

Дмитрий Бутрин