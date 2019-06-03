Руслан Кочетов в СИЗО перестал быть директором «Воронежской горэлектросети»

Арестованный по подозрению в мошенничестве депутат гордумы Воронежа Руслан Кочетов оставил должность генерального директора АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС). Об этом стало известно в ходе заседание Ленинского райсуда Воронежа, который на месяц продлил срок заключения в СИЗО господина Кочетова, сообщает DeFacto. Уточняется, что управленца «освободили от должности заочно».

Также на месяц был продлен срок ареста Александра Гаврилина, предшественника господина Кочетова на посту гендиректора ВГЭС. Оба менеджера, напомним, являются фигурантами дела о покушении на особо крупное мошенничество при взаимоотношениях ВГЭС с подрядчиками (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии регионального управления СКР, за четыре последних года должностные лица предприятия и их подельники изготовили фиктивные документы о выполнении работ в интересах «Воронежгорэлектросети» на сумму около 600 млн руб., а затем в областном арбитражном суде добились удовлетворения исков к ВГЭС на всю величину долга. Защита подозреваемых настаивает на их невиновности, отмечая, что господин Кочетов возглавил ВГЭС лишь летом прошлого года, а вся деятельность компании согласовывалась с руководством города.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежского депутата отключают от сети».

Сергей Калашников