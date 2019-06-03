Леонида Кучму вернули к минским переговорам

Леонид Кучма снова станет переговорщиком от Украины в Минске. Президент Владимир Зеленский вернул политика в состав трехсторонней группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Кучма вышел из нее в октябре прошлого года якобы из-за «критического возраста». Зеленский также отметил, что у Киева есть новые предложения и решения для стабилизации обстановки на юго-востоке страны. Их бывший украинский президент представит 5 июня на встрече трехсторонней группы.

На данном этапе у нового украинского президента просто не было других вариантов, отметил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер: «Кучма показал свою относительную эффективность и неэффективность. На сегодняшний момент президент Зеленский не контролирует ни правительство, ни в полной мере силовые структуры, поэтому он должен придерживаться инерционных вариантов. В связи с этим он и предлагает кандидатуру человека, который не будет требовать никаких дополнительных полномочий или новых планов, он просто будет делать свое дело. Во всяком случае, хуже он не сделает».

Теперь именно Кучма будет формировать состав минской группы от Украины, считает глава киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава: «Леонид Данилович Кучма — именно тот человек, который способен вести конструктивный диалог с украинской стороной в вопросе решения донбасского конфликта. Это политик с очень большим опытом, который лично знает многих участников этого переговорного процесса. Я думаю, что его опыт позволит найти компромисс. К сожалению, раньше он вынужден был отказаться от работы в комиссии из-за деструктивной команды. Пока мы не видели членов группы, но я думаю, что ее будет формировать уже непосредственно Леонид Кучма».

Ранее в МИДе Украины сообщали, что переговоры по Донбассу начнутся этой осенью. До этого возможность встреч в «нормандском формате» в Кремле не исключали. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос рассматривается.

Александра Козлова