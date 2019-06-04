Сбережение долга

Конкурсный управляющий ООО «Жилсоцинвест» попытался снизить сумму задолженности общества перед основным кредитором — ПАО «Сбербанк», оспорив сделку с банком. Речь идет о договоре уступки требований к ООО «Новый Вавилон», которое, как и «Жилсоцинвест», входило в крупнейшую региональную строительную группу «Камская долина». «Новый Вавилон» в 2008 году взял в кредит 0,5 млрд руб. на покупку недостроенного коттеджного поселка Новые Протасы. Позднее его долг банку выкупил «Жилсоцинвест» за те же 0,5 млрд руб., но компания не смогла выплатить «Сбербанку» эту сумму до конца, и теперь долг включен в общую сумму требований кредитора. По мнению конкурсного управляющего, договор уступки был кабальной сделкой, однако суд не нашел подтверждений этому и отклонил заявление.



Арбитражный суд Пермского края вынес решение по заявлению конкурсного управляющего ООО «Жилсоцинвест» Артема Вахрушева. Он требовал признать недействительным договор уступки, который был заключен в ноябре 2012 года между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Жилсоцинвест», а также применить последствия недействительности сделки в виде признания отсутствующими обязательств «Жилсоцинвеста» перед банком.

Как следует из материалов дела, еще в 2008 году Сбербанк и ООО «Новый Вавилон», которое, как и «Жилсоцинвест», входило в крупнейшую региональную строительную группу «Камская долина», заключили договор об открытии невозобновляемой кредитной линии. Лимит составлял 518 млн руб. Кредит выдавался для финансирования затрат, связанных с покупкой объекта «Новые Протасы». Речь шла о земельных участках и недостроенных объектах одноименного коттеджного поселка в Пермском районе. В 2012 году Сбербанк уступил «Жилсоцинвесту» требования в размере 514 млн руб. по кредитному договору с «Новым Вавилоном». Оплата по договору уступки составляла 514 млн руб., которые «Жилсоцинвест» должен был уплатить банку до 25 декабря 2018 года. Поручителями в этой сделке выступали другие структуры ГК «Камская долина» и совладельцы группы Алевтина Романова и Андрей Гладиков.

Пару лет назад у девелопера начались финансовые сложности, компании вошли в процедуры банкротства. ООО «Жилсоцинвест» было признано несостоятельным в феврале прошлого года. Требования Сбербанка в объеме 1,1 млрд руб. были включены в третью очередь реестра требований кредиторов. В эту сумму вошла и задолженность (295,2 млн руб.) по договору уступки 2012 года. Конкурсный управляющий посчитал, что договор уступки был заключен ООО «Жилсоцинвест» в тяжелой для него финансовой ситуации на крайне невыгодных условиях, при злоупотреблении правом, и является кабальной сделкой. В обоснование злоупотребления правом он ссылался на то, что Сбербанк вынудил общество заключить оспариваемый договор при условии принятия на себя убыточного проекта «Новые Протасы».

Однако, как следует из определения суда, какие-либо доказательства в подтверждение того, что проект «Новые Протасы» приобретался ООО «Новый Вавилон» по настоянию банка, конкурсный управляющий не представил. Суд также обратил внимание на то, что оспаривается не сам кредитный договор, а договор уступки прав требования, хотя кабальной сделкой, по мнению конкурсного управляющего, является именно кредитное соглашение.

В судебном заседании выступал гендиректор АО «Камская долина» Андрей Гладиков. Он пояснял, что при покупке недостроенного поселка Новые Протасы объект не осматривался, какие-либо риски, связанные с его несоответствием строительным нормам и правилам, не оценивались. Впоследствии выяснилось, что приобретенные таунхаусы не соответствуют строительным нормам и правилам, дальнейшая достройка их невозможна, необходимо сносить возведенные объекты и возводить новые. В результате было завершено лишь строительство здания гостиницы. В связи с этим в решении суда указано, что ООО «Новый Вавилон» рассчитывало получить прибыль от реализации данного проекта, однако, не проявив должной степени заботливости и осмотрительности, приобрело объект с недостатками, требующими значительно больших затрат, чем изначально планировалось.

В мотивировочной части также отмечено, что, заключая оспариваемый конкурсным управляющим договор, фактически группа компаний «Камская долина» выкупила у Сбербанка задолженность по кредитному договору одной из компаний, входящих в эту группу, заменив кредитное обязательство обязательством уступки прав требования, что полностью соответствует нормам Гражданского кодекса. Суд не усмотрел каких-либо крайне невыгодных условий заключения договора и не нашел свидетельств кабальной сделки, поскольку речь шла о перераспределении задолженности по кредитному договору 2008 года с ООО «Новый Вавилон» на ООО «Жилсоцинвест», входящих в одну группу. В связи с этим суд отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Артема Вахрушева.

Светлана Быкова