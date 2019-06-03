Владимир Башкарев покинул пост гендиректора ЛГЭК

Генеральный директор крупнейшего игрока регионального коммунального рынка АО «Липецкая городская энергетическая компания» (ЛГЭК) Владимир Башкарев уволился с должности по собственному желанию. Он написал соответствующее заявление, сообщает местный портал Gorod.48 со ссылкой на мэрию. Господин Башкарев руководил энергокомпанией с мая 2017 года.

По собственным данным, ЛГЭКявляется местным монополистом по водоснабжению и водоотведению), основным игроком на рынке передачи электроэнергии Липецка (78%). Генерирующие мощности компании закрывают 7% потребностей города в отоплении и горячей воде — основным поставщиком остается «Квадра». От 57 до 85% сетей компании (в зависимости от их назначения) полностью изношены.

Сергей Калашников