Продажи праворульных автомобилей в России выросли на 3,6%

В 2019 году продажи праворульных автомобилей в России выросли на 3,6%, сообщает агентство «Автостат».

С января по апрель было продано 186 тыс. праворульных машин, тогда как в первые четыре месяца прошлого года таких автомобилей на российском рынке было продано 179,6 тыс. шт.

На впервые ввезенные в Россию автомобили приходится 12% (22,5 тыс.) автомобилей, а остальные 163,4 тыс. машин — это вторичный рынок.

Напомним, в 2019 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным «Ассоциации европейского бизнеса», сократились на 1%, до 539,9 тыс. шт.