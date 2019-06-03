На благоустройство Шарташского лесопарка выделят 230,7 млн рублей

Власти Свердловской области ищут подрядчика для благоустройства Шарташского лесного парка в Екатеринбурге. Как указано на сайте госзакупок, максимальная цена контракта равна 230,7 млн руб.

Согласно опубликованным документам, в парке к декабрю 2020 года должны благоустроить баскетбольную, волейбольную и пару детских площадок, а также поля для мини-футбола, площадки для маунтинбайка, аджилити, установки скульптур, лодочная пристань и другие объекты. Кроме того, будут благоустроены тропы здоровья (5,6 км) и экологическая (0,8 км), тропиночная сеть (4,6 км). Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 июня. Подрядчика определят 21 июня.

Ранее сообщалось, что на территории Шарташского лесопарка создадут восемь функциональных рекреационных зон: пространства для тихого, активного и детского отдыха, для спортивно-оздоровительной, прогулочной, научно-исторической деятельности, «зона покоя» и участок для лесовосстановления. Также у озера Шарташ соорудят новые велосипедные, пешеходные дорожки и проведут освещение по периметру парка.