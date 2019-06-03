«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть инвестиционные возможности на финансовом рынке, причем не только в России, но и на глобальных всех рынках? Этот вопрос экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов обсудил с ведущим экспертом международного финансового центра Владимиром Рожанковским.

Олег Богданов: Какие варианты есть на данный момент? Что бы вы точечно выбрали?

Владимир Рожанковский: Мое внимание привлек бурный рост золота. Захотелось, конечно, капитализироваться, сыграть на этом. Есть две компании, в принципе, они равнозначные. Кто-то больше любит Barrick Gold, кто-то любит больше Newmont Goldcorp. Я люблю вторую, поскольку она менее известная, в ней меньше каких-то хайповых движений. В моменте она торгуется где-то на уровне по $33 за акцию. И я считаю, что буквально до начала сезона отчетности она поднимется как минимум до $36 и покажет рост 9%.

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