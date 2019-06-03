Застройщик может изменить концепцию вызвавших протест жителей высоток в Липецке

ООО «Спецзастройщик "Строймастер"» Вячеслава Старых, возводящий в Липецке жилкомплекс «Авангард» в районе переулка Яблочкина, готов изменить проект застройки, ранее ставшей причиной протестов местных жителей. Об этом сообщил представитель компании Артур Старых в видеообращении, которое обладминистрация опубликовала по итогам совещания с застройщиком.

«Компания закончила устранение недочетов и предписаний, прочие работы на объекте приостановлены. Любой бизнес должен быть социально ответственным, особенно строительный. Мы разделяем эту позицию… Проект жилого комплекса будет доработан с учетом мнения жителей»,— сказал господин Старых.

Напомним, жители переулков Яблочкина и Балакирева в апреле на публичных слушаниях выступили против точечного строительства двух 25-этажных домов, опасаясь, что они негативно скажутся на условиях проживания в районе. В открытую стадию конфликт перешел 8 мая, когда активисты загородили собой выезд грузовикам со стройки и пытались остановить рытье котлована. Спикер горсовета Игорь Тиньков ранее сообщал, что жители «не против, чтобы там построили дома меньшей этажности — это в какой-то мере решит большинство проблем».

Подробнее о конфликте — в материале “Ъ-Черноземье” «"Авангард" дорос до суда».

Сергей Калашников