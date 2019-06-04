«Ростовский» подвергли публичному предложению

Как стало известно “Ъ-Юг”, обанкротившийся тепличный комбинат «Ростовский» в третий раз выставлен на торги. Две предыдущие попытки реализовать имущество банкрота закончились провалом из-за отсутствия покупателей. Продажа «Ростовского» начиналась с цены, установленной на уровне 1,937 млрд руб. Теперь же заинтересованные в комбинате инвесторы имеют потенциальную возможность купить его всего за 1,243 млрд руб. По мнению эксперта, для вывода «Ростовского» на проектную мощность может потребоваться модернизация предприятия с объемом дополнительных инвестиций в пределах 500 млн руб.



В минувшую пятницу конкурсный управляющий ООО «Тепличный комбинат “Ростовский”» объявил торги по продаже имущественного комплекса предприятия (об этом сообщается на сайте ЕФРСБ). Торги состоятся в форме публичного предложения с постепенным снижением начальной цены, которая установлена на уровне 1,776 млрд руб. Предел снижения цены составляет 70% от начальной. Заявки на участие в торгах принимаются с 3 июня по 9 июля.

Напомним, обанкротившийся тепличный комбинат «Ростовский» ранее дважды выставляли на аукцион. Первый из них планировался в апреле с начальной ценой 1,937 млрд руб., однако торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Второй аукцион также не состоялся по аналогичной причине, притом что цена была снижена до 1,776 млрд руб.

Тепличный комбинат «Ростовский» площадью 16 га находится в Неклиновском районе Ростовской области. Предприятие специализируется на выращивании огурцов, помидоров и зелени, проектный объем производства составляет около 10 тыс. т продукции в год. Комбинат начал работу в 2014 году.

Эксперт в отрасли производства плодов и овощей Михаил Глушаков в разговоре с “Ъ-Юг” характеризовал «Ростовский» как предприятие с большой площадью теплиц и достаточно современным оборудованием. «Я не вижу явных причин, из-за которых комплекс не интересен покупателям»,— говорит господин Глушаков.

При этом он отметил, что сейчас на российском рынке много подобных предложений. Также эксперт обратил внимание на прекращение государственной программы финансовой поддержки строительства и модернизации тепличных хозяйств. Новому владельцу ТК «Ростовский» придется вложиться в обновление оборудования, считает Михаил Глушаков. «Натриевые лампы там, скорее всего, уже перегорели. Кроме того, требования по климату сейчас другие»,— сказал эксперт. По его оценке, объем необходимых инвестиций в «Ростовский» может дойти до 500 млн руб.

Тепличный комбинат «Ростовский» был построен ООО УК «Фабрика овощей», которое также занималось тепличными комбинатами в Тульской, Челябинской и Новгородской областях. В июле прошлого года в отношении ООО «Тепличный комбинат „Ростовский“» открыли конкурсное производство. Причиной банкротства стала чрезмерная кредитная нагрузка и проблемы с оборотными средствами.

«Ростовский» строился на кредит Внешэкономбанка, который сейчас является основным конкурсным кредитором с суммой требования 3,8 млрд руб. Из них 2,2 млрд руб. — это долг по кредиту, который был выдан в 2012 году на строительство тепличного комплекса, остальные обязательства стали следствием того, что ТК «Ростовский» поручался перед банком за другие ТК, как и он, входящие в компанию «Фабрика овощей». Суммарные требования остальных кредиторов составляют порядка 100 млн руб.

Вадим Водолазов