За три месяца объем вкладов в уральских банках вырос на 4,6 млрд рублей

За первый квартал 2019 года объем средств на депозитах в уральских банках увеличился на 4,6 млрд (1%) и составил 488,2 млрд руб. Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), общий объем вкладов жителей УрФО в банках по стране составил почти 2 трлн руб. — это на 1,2% (23,6 млрд руб.) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В банках ХМАО и Тюменской области вклады выросли на 6,2% и 2,3% соответственно. Жители Свердловской области вложили в депозиты всего на 0,3% больше, чем в 2018 году. В общей структуре вкладов по УрФО большая доля – 57,6% — принадлежит Свердловской области, на втором месте — ХМАО с 17,7%, на третьем — Тюменская область с 15,8%.

Наибольший рост по сумме вклада и количеству открытых счетов зафиксирован в депозите размером свыше 3 млн руб. «В первом квартале 2019 года таких вкладов было открыто на 40,6% больше, а их сумма увеличилась на 34,5%.»,— сообщили в АСВ. По их данным, сумма вкладов от 1 млн руб. 1,4 млн руб. и от 1,4 млн руб. до 3 млн руб. увеличилась на 7% и 14%, по количеству счетов — на 7,2% и 12,6% соответственно. Самую маленькую положительную динамику показали депозиты объемом от 100 тыс. до 1 млн руб. — их сумма выросла на 4,6%, а количество счетов — на 3,7%. Вклады до 100 тыс. руб. показали отрицательные показатели по сумме (-9,9%) и не изменились по количеству счетов.

Интересно, что за три месяца наибольшее количество депозитов на сумму от 3 млн руб. открыли жители ХМАО — там в общей структуре такие вклады составляют 68,6%. Второе место по депозитам объемом свыше 3 млн руб. занимает Тюменская область — там они составляют 32,3%, на третьем месте – Свердловская область с 20,7%. Как рассказали в АСВ, на 1 апреля 2019 года привлекать средства населения в УрФО имели право 23 банка. В системе страхования вкладов с учетом финансовых организаций, в которых проводились ликвидационные процедуры, состояли 35 банков Урала.

Дарья Соколова