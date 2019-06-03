На Кубани выпал град и поднялся уровень воды в реках

Сегодня, 3 июня, в Передовском сельском поселении Отрадненского района Кубани прошли сильные осадки и выпал град рыхлой мелкой основы. Как сообщают в ГУ МЧС по региону, в муниципалитете зафиксирован подъем уровня реки Аргош в результате чего были подтоплены четыре придворовые территории и 15 огородов. В дома вода не заходила, уточняют спасатели.

Кроме того, в поселении оказались повреждены кровли на двух домах по улицам Колхозная и Мичурина. Однако, со слов спасателей, произошло это из-за их ветхости.

Всего к ликвидации последствий в Отрадненском районе было задействовано 25 человек и шесть единиц техники. На данный момент вода с территорий ушла.

В районе 18:00 сильный дождь с градом прошел также на территории Краснодара. От Центра мониторинга дорожного движения и транспорта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по краю поступила информация о падении дерева на трамвайную контактную линию. «На место направлены муниципальная служба спасения и восстановительная бригада КТТУ. Проводятся работы», - оперативно прокомментировали в ведомстве.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю напоминают, что на Кубани действует штормовое предупреждение. 3 и 4 июня на малых реках и водотоках юго-восточных, юго-западных притоков реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Василий Хитрых