Энергокомпании встали на защиту тарифа

Крупнейшие российские энергокомпании и потребители энергии написали письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, в котором выступили против предоставления льгот по тарифам на электроэнергию для Забайкальского края. Ранее подобное обращение они отправляли в Госдуму. Вопрос включения региона в перечень субъектов федерации, где тариф регулируется государством, а не формируется рынком, лоббирует врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов. В случае положительного решения тариф для бизнеса в регионе снизится примерно на 25%, однако компенсировать разницу, по правилам энергорынка, будут генерирующие компании и крупные потребители в других регионах.

О том, что крупнейшие российские энергокомпании и потребители энергии выступили против предоставления льгот по энерготарифам для Забайкальского края, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на их письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку. Обращение подписали председатели наблюдательных советов «Сообщества потребителей энергии» Александр Старченко и «Совета производителей энергии» Александра Панина, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров, «Русгидро» Николай Шульгинов, «Юнипро» Максим Широков, «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын и En+ Group Владимир Кирюхин.

Напомним, руководство Забайкальского края лоббирует вопрос снижения энерготарифов для потребителей путем включения региона в перечень субъектов федерации, для которых устанавливаются тарифы ниже рыночных. Сейчас предприятия края, как и большинства российских регионов, покупают энергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Руководитель региональной службы по тарифам Забайкальского края Евгения Батуева сообщила „Ъ“, что в 2018 году средние тарифы на электроэнергию для крупных потребителей в Забайкалье составили 4,84 руб. за 1 кВт•ч (с НДС), это на 15,5% выше, чем в других регионах Дальнего Востока. С переходом в число регионов с регулируемыми тарифами (сейчас такой режим действует в девяти регионах — Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Северной Осетии, Туве, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии), краевые власти рассчитывают снизить тариф на 1 руб. за 1 кВт•ч. Самым крупным потребителем электроэнергии в регионе является ОАО РЖД, на его предприятия приходится около 50% отпуска электроэнергии в Забайкальском крае.

На то, что основным аргументом в пользу снижения цен на электроэнергию для Забайкальского края приводится их высокий уровень, указали и авторы письма Дмитрию Козаку. При этом они добавили, что в 67 регионах РФ они выше, чем в Забайкальском крае. Среднероссийский уровень энергоцен Забайкалье превысило только для потребителей на низком уровне напряжения, включающих малый и частично средний бизнес. Также авторы письма отметили, что ОАО РЖД за предоставлением льгот не обращалось. Они сообщили, что льготы для Забайкальского края обойдутся потребителям других регионов в 5 млрд руб. в год. Поскольку главная цель установки льготных тарифов — рост инвестиционной привлекательности региона и создание благоприятных условий для бизнеса, представители энергокомпаний предложили исключить из числа получателей льгот госкомпании и бюджетные организации, а сами льготы установить только потребителям на низком напряжении. При этом авторы письма предлагают рассмотреть это предложение для всех регионов, где тарифы регулируются.

Энергокомпании и крупные потребители и раньше выступали против попыток забайкальских властей перейти на особый тарифный режим. В апреле «Совет производителей энергии» и «Сообщество потребителей энергии» направляли письма в Госдуму РФ с просьбой не поддерживать подобные инициативы. Расширение списка регионов с регулируемым тарифом не поддерживают и эксперты. Так, аналитик по энергетике «ВТБ Капитал» Владимир Скляр ранее отмечал, что это разрушает энергорынок, ведет к росту перекрестного субсидирования и сокращает стимулы к повышению энергоэффективности.

В конце мая стало известно, что планы забайкальских властей поддерживает помощник президента Андрей Белоусов („Ъ“ писал об этом 30 мая в №92). Он направил соответствующее письмо Владимиру Путину, а тот, в свою очередь, отослал предложения на дальнейшую проработку.

Екатерина Еременко