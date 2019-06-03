Илья Варламов назвал Челябинск «одним из самых жутких городов» в плане дорожного строительства

Блогер-урбанист Илья Варламов во время лекции, посвященной городской среде Челябинска, назвал южноуральский областной центр «одним из самых жутких городов в плане дорожного строительства». Он отметил, что «дорожная революция» привела к тому, что инвалидам и пешеходам стало сложнее передвигаться, увеличился травматизм на дорогах, в городе стало меньше деревьев, ухудшилась экология.

«Дорожная революция - это вредительство. Челябинск - один из самых жутких городов в стране в плане дорожного строительства. У Челябинска пытаются выдрать улицы и сделать из них бессветофорные шоссе»,- отметил Илья Варламов.

Лекцию Ильи Варламова и Максима Каца организовало региональное отделение партии «Яблоко». На мероприятие пригласили чиновников из областного правительства и администрации города. По словам руководителя челябинского «Яблока» Ярослава Щербакова, собирался посетить лекцию и.о. руководителя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев, но на мероприятии его не было. Никто из пришедших не признался в том, что работает в администрации города.