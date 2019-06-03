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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В российско-китайское электротехническое предприятие в Воронеже могут вложить 500 млн рублей

Объем инвестиций в создание в Воронеже совместного предприятия по разработке и производству источников вторичного электропитания ЗАО «Орбита» Бориса Нестерова и Восточно-Китайского научно-исследовательского института электронной инженерии (ECRIEE) может составить 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба облправительства по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между компаниями.

По всей видимости, речь идет о проекте выпуска систем электроснабжения для стратосферных дирижаблей, которым «Орбита» совместно с китайской стороной занимается с 2017 года. Господин Нестеров ранее сообщал “Ъ-Черноземье”, что партнеры войдут в проект в соотношении 51% к 49%, где контрольный пакет будет у российской стороны. Какие-либо другие параметры не раскрываются.

Сергей Калашников


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