В Ростовской области за два месяца изъяли 55 тонн некачественной рыбной продукции

С 1 апреля по 31 мая в Ростовской области провели силовики и ветеринары провели более 500 рейдов и 260 проверок по местам несанкционированной торговли рыбной продукции, сообщает управление информационной политики правительства региона.

В результате мероприятий из оборота изъяли более 51,6 т рыбы, почти 3 т раков, 373 кг креветок и 139,5 кг икры. Штрафы назначены 103 физическим лицам, 65 индивидуальным предпринимателям и двум юридическим лицам, за нарушение требований технических регламентов привлечены к ответственности 31 физическое лицо и 28 предпринимателей. Общая сумма штрафов составила более 1,1 млн руб.

Кристина Федичкина