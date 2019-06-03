Суд в Швеции отказался заочно арестовать Ассанжа

Суд в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает местное издание The Local. «В настоящее время заочный арест Ассанжа для проведения допроса не представляется соразмерным»,— заявил суд города Уппсала. Несмотря на решение суда, расследование против Джулиана Ассанжа продолжается.

Адвокат господина Ассанжа Пер Самуэлльссон заявил, что его подзащитный может приехать в Швецию, ему нечего скрывать от следствия. «Очень важно, что сегодня шведский суд решил не арестовывать Ассанжа. Потому что нет необходимости привозить его сюда, потому что они могут отказаться от обвинений снова. Очень возможно, что он приедет в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием»,— сказал адвокат (цитата по «РИА Новости»).

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Ранее прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа в рамках дела об изнасиловании, возобновленного в мае. Дело завели в 2010 году из-за якобы имевших место изнасилований двух женщин. По версии следствия, основатель WikiLeaks вступил в половую связь с одной из них без презерватива, хотя она возражала против этого (в Швеции это приравнивается к изнасилованию), а со второй жертвой он занимался сексом, пока та спала.

С апреля 2019-го основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш в предместье Лондона.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».