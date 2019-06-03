Путь в Крым в районе Анапы станет еще быстрее

Проект реконструкции 19-километрового участка А-290 Новороссийск – Керчь прошел Главгосэкспертизу, сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Черноморье».

Участок будет начинаться на 52-м км трассы А-290 и завершится на 73 км, состыковавшись с уже введенной в эксплуатацию в 2018 году многоуровневой транспортной развязкой в районе села Джигинка на выезде из Анапского района. Объект строительства на км 52 – км 73 предусматривает сооружение 2 транспортных развязок, примыканий в разных уровнях, мостов и путепроводов, прокладку водопропускных труб, строительство одноблочных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений и устройство автобусных остановок. Начало строительно-монтажных работ запланировано на IV квартал 2019 года.

Реализация данного проекта являет собой заключительный логистический сегмент, ввод которого вместе с реализуемыми сейчас участками км 47-52 (Обход Анапы) и км 73-100, позволят, в конечном итоге, получить (совместно с реализованными автоподходом к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, Крымским мостом и дорогой «Таврида» в Крыму) возможность скоростного автомобильного сообщения между Анапой и Севастополем (через Симферополь) посредством 4-полосного автобана – федеральной дороги IБ технической категории, — подчеркнули в пресс-службе управления федеральных автодорог «Черноморье».

Получивший положительное заключение Главгосэкспертизы проект входит в принятый Правительством Российской Федерации Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Автомобильная дорога федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь в составе европейского маршрута E97 проходит по территории Краснодарского края и Крыма и пересекает Керченский пролив через Крымский мост. Строительство новых и реконструкция существующих участков трассы А-290 Новороссийск – Керчь направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым.

Анна Перова, Краснодар