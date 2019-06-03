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Фото: Андрей Абрамов

Комфортная среда дотянулась до Сормова

Более 52 миллионов выделят на благоустройство парка «Светлоярский»

от

Работы будут проходить в текущем и следующем годах.


Сначала будут демонтированы неиспользуемые много лет постройки и переделаны дорожки. У центрального входа оборудуют зоны для торговли. Деревья ценных пород появятся в Светлоярском парке взамен старых тополей и ив. Посадку планируется начать в августе. Как рассказал глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин, там уже проведена ревизия по выявлению сухих и аварийных деревьев.

Также проект включает в себя строительство новых дорожек и создание системы освещения. Благоустройство будет проходить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» под контролем общественых наблюдателей, - отметил зам директора департамента благоустройства Н.Новгорода Алексей Краснов:

В рамках реконструкции парка планируется посадить 458 лиственных деревьев, 74 хвойных и почти 4 тыс кустарников, сообщила эксперт по оценке зеленых насаждений Ксения Мазина:

Благоустройство в Светлоярском парке необходимо. Независимых экспертов беспокоит только то, что у организаций-подрядчиков утрачен опыт работы на озелененных территориях, однако благоустройство парка Дубки в прошлом году показывает, что можно, если захотеть, сделать все грамотно.

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